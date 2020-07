Nuovo focolaio in un ristorante Italiano: almeno 18 positivi (Di venerdì 17 luglio 2020) Un Nuovo focolaio di Coronavirus è stato individuato in un ristorante di Savona. Lo ha comunicato il presidente della Regione Liguria, Giovani Toti, che ha sottolineato che "il cluster comporta un Nuovo numero di persone positive. Al momento si tratta di 18 nuovi casi di contagio. Sono stati effettuati 100 tamponi di verifica". Secondo quanto appreso, una delle persone che si trovava nel locale in cui si sarebbe generato il Nuovo cluster di Covid-19 è Matteo Aicardi, il centroboa della Pro Recco e della nazionale di pallanuoto, ricoverato il 15 luglio nell'ospedale di Albenga .con febbre, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Come riferisce la stampa locale, alcune persone hanno iniziato a evidenziare sintomi da Covid-19 dopo aver cenato nel ... Leggi su howtodofor

