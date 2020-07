Nuovi focolai negli Usa, Trump affonda nei sondaggi. Russia sotto accusa per il vaccino (Di venerdì 17 luglio 2020) In Brasile quasi 2 milioni di casi e Bolsonaro positivo al secondo tampone. Crescono i contagi in Sudafrica, che supera i 300 mila casi Leggi su tg.la7

Agenzia_Ansa : #coronavirus Risalgono i contagi in 24 ore, 234 nuovi casi. Nove le vittime, di cui 8 in Lombardia. Molti positivi… - Tg3web : Una festa di matrimonio con più di 90 invitati e un autobus con 26 passeggeri arrivato dal Kosovo. Sono i due nuovi… - RegioneER : #coronavirusitalIa, in @RegioneER zero decessi per 5^ giorno di fila e 71 nuovi casi, di cui 48 asintomatici. Doman… - panibbi : RT @Hipparcors70890: Per il sol fatto che dietro queste vicende vi sia il #GovernodellaVergogna in combutta con le #cooperative le #onlus e… - fbnanni : @matteocaccia ho la (sf)ortuna di seguire un giornale online, fondato da un autorevole giornalista, e pare proprio… -