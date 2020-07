Nuova Yaris Hybrid e Levante: che coppia vincente (Di venerdì 17 luglio 2020) Per la Nuova Yaris Hybrid , Toyota ha scelto un brand ambassador giovane e che parla ai giovani, proprio come la quarta generazione del modello che ha fatto la storia del Marchio giapponese in Italia. ... Leggi su corrieredellosport

tuttoggi : Toyota, ad una settimana dall’inizio della produzione presso lo stabilimento di Valenciennes in Francia, avvia la c… - BarbaraPremoli : Levante ambassador di Nuova Yaris Hybrid - MotoriNoLimits : Levante ambassador di Nuova Yaris Hybrid - broby68 : Levante è l’ambassador di nuova Yaris Hybrid - infoiteconomia : Nuova Toyota Yaris, si parte da 17.200 euro -