Nuova scossa di terremoto in Friuli | ultime notizie

Questa mattina, alle 4.50 italiana, è stata registrata una scossa di terremoto in Friuli, avvertita anche al confine tra Italia e Slovenia A pochi giorni dall'ultimo evento tellurico, è stata registrata questa mattina alle 4.50 ora italiana una Nuova scossa di terremoto in Friuli. La Sala Sismica dell'Ingv di Roma ad una profondità di sette chilometri, mentre l'epicentro è stato individuato nella città slovena di Plezzo, a diciassette chilometri dai Comuni in provincia di Udine di Taipana e Pulfero. Il terremoto è stato avvertito anche nei Comuni italiani di Drenchia, Savogna, Resia, Chiusaforte e Grimacco. La scossa, di magnitudo 4.2 della scala Richter, è stata

