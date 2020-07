Nuova Porsche 911 Turbo, prestazioni e infotainment esagerate (Di venerdì 17 luglio 2020) Come si arriva a Nuova Porsche 911 Turbo ? C'è una storia che procede verso il mezzo secolo, affonda le radici nelle corse, nell'impegno in CanAm a inizio anni Settanta e ha un nome, un padre, ... Leggi su corrieredellosport

Come si arriva a nuova Porsche 911 Turbo? C’è una storia che procede verso il mezzo secolo, affonda le radici nelle corse, nell’impegno in CanAm a inizio anni Settanta e ha un nome, un padre, pioniere ...L'ultimo capitolo 911 Turbo segue il lancio della Turbo S, alla quale si avvicina parecchio per prestazioni assolute in accelerazione, solo 3 decimi più lenta nonostante i 70 cv in meno dal motore box ...