Nuova Ghibli Hybrid: così Maserati entra nell’elettrificazione (Di venerdì 17 luglio 2020) Nuova Maserati Ghibli Hybrid: i puristi del Tridente attendevano questo momento come lo schianto di un’asteroide sulla Terra. La convinzione che il sound potesse cambiare procurava in loro brividi di freddo. Quel giorno è arrivato. Il 16 luglio 2020 segna l’ingresso ufficiale di Maserati nel mondo dell’elettrificazione. Una scelta che oggettivamente permette a Ghibli, prodotta dal 2013 in oltre centomila unità, di rimanere competitiva ed in linea con le richieste del mercato: prestazioni sì, a patto che si riducano consumi ed emissioni di CO2. Ma prima di descrivere le novità della nuova elettrificata, una rassicurazione. Altezza, intensità e timbro del sound felino di Ghibli sono rimasti invariati. Merito dei risonatori, già presenti, tra l’altro sulle versioni a gasolio. Servono quindi altri dettagli per distinguere la nuova Ghibli Hybrid dal resto delle sorelle. I dettagli in blu di Ghibli Hybrid Leggi su vanityfair

