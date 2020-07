Nuova Defender con la livrea della Croce Rossa Italiana (Di venerdì 17 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Una delle prime Defender arrivate nel nostro mercato ha la livrea della Croce Rossa Italiana. Daniele Maver, presidente Jaguar Land Rover Italia l'ha consegnata al presidente CRI e della Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Francesco Rocca. La vettura va ad aggiungersi agli altri veicoli che Land Rover Italia ha reso disponibili per le attività umanitarie in cui è impegnata la Croce Rossa, a sostegno delle persone più vulnerabili e, recentemente, in occasione della drammatica emergenza Covid-19. Proprio per questo Land Rover aveva sostenuto, con una piccola flotta di vetture, un ... Leggi su liberoquotidiano

