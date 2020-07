Nuova Defender con la livrea della Croce Rossa Italiana (Di venerdì 17 luglio 2020) Una delle prime Defender arrivate nel nostro mercato ha la livrea della Croce Rossa Italiana. Daniele Maver, Presidente Jaguar Land Rover Italia l’ha consegnata al Presidente CRI e della Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Francesco Rocca. La vettura va ad aggiungersi agli altri veicoli che Land Rover Italia ha reso disponibili per le attività umanitarie in cui è impegnata la Croce Rossa, a sostegno delle persone più vulnerabili e, recentemente, in occasione della drammatica emergenza Covid-19. Proprio in occasione della pandemia, Land Rover aveva sostenuto, con una piccola flotta ... Leggi su ildenaro

