Norwich-Burnley: formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Norwich si è ben difeso nella sua prima uscita da retrocesso, soccombendo di misura a un Chelsea che aveva grandi motivazioni. Cercherà di fare altrettanto contro l’ostico Burnley, decimo in classifica e ormai abbastanza lontano dalla zona europea, visto che ci sono solo sei punti da prendere da qui alla fine e almeno quattro-cinque … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

La 37^ di Premier si aprirà domani alle 18.30 con Norwich City-Burnley, per chiudersi mercoledì 22 luglio alle 21.15 con Chelsea-Liverpool. Per tutti e 10 gli incontri di questa giornata, sarà attivo ...Trentasettesima giornata in Inghilterra, con la Premier League in campo tra domani, sabato 18, e mercoledì 22 luglio. Cinque giorni consecutivi in compagnia del campionato inglese, che va verso la con ...