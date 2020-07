Nonni e anziani in difficoltà, in arrivo 2mila box solidali (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma, 17 lug. - (Adnkronos) - Offrire un gesto concreto di solidarietà e vicinanza ai Nonni e agli anziani italiani in difficoltà. E' questo l'obiettivo di 'Consegniamo un sorriso', l'iniziativa di Senior Italia Federanziani e Unilever. Unilever preparerà e consegnerà in tutta Italia duemila box-regalo con prodotti di uso quotidiano, dai generi alimentari a quelli per l'igiene e la disinfezione personale e della casa, mentre i centri sociali per anziani aderenti alla Federazione funzioneranno come luoghi di smistamento, con i coordinatori che permetteranno di rilevare e segnalare le situazioni di maggiore criticità sul territorio. I senior, dunque, si faranno protagonisti dell'azione solidale verso i loro stessi coetanei: un esempio di welfare comunitario che può rappresentare ... Leggi su liberoquotidiano

Il centro anziani riapre in massima sicurezza

Per ora si potranno usare solo il giardino esterno col campo di bocce, il salone per i balli e quello per i laboratori creativi, sufficientemente ampi da garantire le distanze e tutti gestiti con le m ...

