Nonne fanno coperta da 115 metri durante lockdown: coinvolte donne di tutto il Trentino (Di venerdì 17 luglio 2020) Una coperta di 115 metri quadrati per abbracciare idealmente tutte le persone che hanno sofferto la solitudine, l'isolamento o la malattia durante i mesi del lockdown per l'emergenza sanitaria. L'hanno realizzata le donne trentine delle Vip (Vispe in pensione) di Tuenno. L'idea è nata quasi per gioco: è bastato un giro di telefonate tra le dieci signore del paese Trentino e subito è partito il progetto, chiamato "Il filo che ci unisce". Ne è nato un maxi lavoro a maglia che, alla fine, ha coinvolto le donne di diversi paesi della provincia.Dopo aver contattato amiche e conoscenti dei vari paesi che formano Ville d'Anaunia, le Vip hanno lanciato l'invito attraverso i social e così in ...

Nonne fanno coperta da 115 metri durante lockdown: coinvolte donne di tutto il Trentino

Una coperta di 115 metri quadrati per abbracciare idealmente tutte le persone che hanno sofferto la solitudine, l’isolamento o la malattia durante i mesi del lockdown per l’emergenza sanitaria. L’hann ...

