"Non hai dignità, sei...", Ciavy e Valeria, il falò finisce in disgrazia. Travolta dagli insulti, Bisciglia costretto a intervenire (Di venerdì 17 luglio 2020) finisce malissimo il falò di confronto tra Valeria e Ciavy a Temptation Island, con il conduttore Filippo Bisciglia costretto a intervenire per evitare che la situazione tra i due fidanzati in crisi degenerasse. A far esplodere Ciavy sono le immagini che vedono Valeria in grande intimità con il tentatore Alessandro Basciano. Quando l'uomo assiste al bacio tra la 27enne e l'ex corteggiatore di Uomini e donne, frana tutto. Alessandro consiglia a Valeria di negare tutto di fronte al compagno, e Ciavy la travolge: "Tu sei diventata piccola così, non hai la dignità di donna". Bisciglia, a questo punto, si alza e si siede in mezzo ai due partner, ... Leggi su liberoquotidiano

Di Maio raggela Conte: "Non hai vinto. Molti dei nostri non capiranno" La Repubblica Tamburi (Alpitour): «Scandaloso l'atteggiamento della politica sul turismo»

Nella consueta lettera agli azionisti, Giovanni Tamburi, azionista al 70% di Alpitour con la sua controllata Tip, non le manda certo a dire alla classe politica che non ha mosso un dito per il turismo ...

Quelle accuse dei grillini contro Conte: "Così ti sei piegato ai Benetton"

I grillini fanno il loro gioco: sanno benissimo che il risultato finale sulla questione Autostrade è del tutto diversa da quella auspicata e promessa subito dopo il crollo del Ponte Morandi, ma nonost ...

