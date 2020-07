No, il professore Alberto Zangrillo non ha sostenuto che la Covid-19 «arriva dall’immigrazione» (Di venerdì 17 luglio 2020) Aiutaci a migliorare Facta!Partecipa al nostro breve sondaggio (servono 5 minuti), del tutto anonimo.Potremo conoscere meglio il nostro pubblico, migliorare quello che facciamo e come lo facciamo.CLICCA QUI PER INIZIARE Il 17 luglio 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che al suo interno contiene una foto del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e una foto di Alberto Zangrillo, primario dell’unità operativa di anestesia e rianimazione dell’Ospedale San Raffaele di Milano. L’immagine è la copertina di un articolo quando scritto dal sito internet stopcensura.org e il titolo riporterebbe una dichiarazione di Zangrillo: «Covid? arriva dall’immigrazione incontrollata di cui siete complici». Questa notizia è ... Leggi su facta.news

