No al Ponte sullo Stretto, il Pd non realizzi il sogno di Berlusconi (Di venerdì 17 luglio 2020) Era l’11 ottobre del 2006 la Camera dei Deputati approvava la mozione del centro sinistra che bocciava la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina proposto da Berlusconi.C’era una volta una sinistra che con Anna Finocchiaro diceva: “il Ponte era il caviale mentre il pane sono le strade, ferrovie e i porti per la mobilità interna in Sicilia, il Ponte costerà molte decine di miliardi di euro ed è altrettanto chiaro, a questo punto, che la spesa graverà sui cittadini italiani, anche se non è affatto una priorità.”Durante le primarie contro Bersani Renzi disse che il Ponte sullo Stretto era una brutta pagina da chiudere. Fassino nel 2006, da segretario dei DS, ... Leggi su huffingtonpost

