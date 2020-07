Niente paura del Covid. A Fiumicino torna la ressa per le vacanze (Di venerdì 17 luglio 2020) Altro che paura del Covid. A Fiumicino torna la ressa per le vacanza. In queste ore nell'aeroporto della Capitale ci sono file in tutti gli imbarchi: destinazione vacanze. A onor del vero la mascherina ce l'hanno quasi tutti ma le distanze? Insomma dopo il tanto sofferto lockdown, ora la voglia di partire è tanta. E la ressa è assicurata. Leggi su iltempo

Altro che paura del Covid. A Fiumicino torna la ressa per le vacanza. In queste ore nell'aeroporto della Capitale ci sono file in tutti gli imbarchi: destinazione vacanze. A onor del vero la ...

Boom di casi di Coronavirus in Catalogna, 1100 in 24 ore. Allerta a Barcellona: “Non uscite”

Quando il peggio sembrava essere passato, in Catalogna è tornata la paura per il diffondersi della pandemia di Coronavirus. Nella regione spagnola sono stati registrati 1100 nuovi casi nelle ultime 24 ...

