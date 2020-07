Nicola Piovani apre il XXXI Festival delle Ville Vesuviane (Di venerdì 17 luglio 2020) di Pina Fiengo Sarà Nicola Piovani, premio Oscar 1999 per la colonna sonora del film “La vita è bella” ad aprire il XXXI Festival delle Ville Vesuviane, martedì 21 luglio, ore 20,00 nell’Esedra di Villa Campolieto a Ercolano. Due spettacoli di grande prestigio, con il concerto di Cristiano Godano, cantante dei Marlene Kuntz, in programma domenica 26 luglio, sempre in Villa Campolieto, che la Fondazione Ente Ville Vesuviane ha fortemente voluto, per “Ripartire dalla bellezza”, come recita il titolo della rassega 2020, abbinando gli eventi live, per una ridotta platea, in considerazione delle norme anti Covid, con la diretta tv streaming fruibile esclusivamente dal sito ... Leggi su ildenaro

