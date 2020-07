Netflix raggiunge i 192 milioni di abbonati con la pandemia, in 40 milioni per Non ho mai e Space Force (Di venerdì 17 luglio 2020) Netflix aggiunge altri 10 milioni di abbonati e supera i 192 milioni. 40 milioni di spettatori per Non ho mai e Space Force. La lista dei 10 film più visti Tempo di bilanci per il terzo quadrimestre del 2020 di Netflix ed è l’occasione per nominare Ted Sarandos co-CEO accanto a Reed Hastings, co fondatore della società, Greg Peters passa da Chief Product Officer a COO. Nomine più formali che pratiche “nella gestione quotidiana non cambierà molto” ha scritto Hastings. Netflix è reduce da un quadrimestre fenomenale, complice il lockdown e la pandemia che hanno chiuso tutti dentro casa la piattaforma è ... Leggi su dituttounpop

