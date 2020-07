Netflix produce una serie su Totti, a Castellitto jr il ruolo dell’ex capitano della Roma (Di venerdì 17 luglio 2020) Francesco Totti avrà una serie a lui dedicata, prodotta da Netflix. Si chiamerà Un capitano e racconterà la sua vita. Come riporta Il Messaggero, si comincia a delineare anche il cast: Pietro Castellitto, figlio dell’attore Sergio, interpreterà l’ex giocatore della Roma. Greta Scarano sarà Ilary Blasi, Gianmarco Tognazzi sarà Luciano Spalletti. Giorgio Colangeli e Monica Guerritore vestiranno gli abiti di papà Enzo e mamma Fiorella, i genitori di Totti. L'articolo Netflix produce una serie su Totti, a Castellitto jr il ruolo dell’ex capitano della ... Leggi su ilnapolista

