Nell’estate di “Rivoli Beach” anche quattro weekend di itinerari alla scoperta del territorio (Di venerdì 17 luglio 2020) quattro giornate dedicate alla scoperta del territorio di Rivoli con visite guidate. E’ l’iniziativa che il Consorzio “Turismovest” per la promozione della Città di Rivoli ha proposto come parte integrante del programma estivo “Rivoli Beach” e approvato dal Consiglio comunale con delibera portata avanti dall’assessore al Turismo Laura Adduce. Dal 18 luglio a 9 agosto quattro appuntamenti guideranno chi volesse scoprire Rivoli. Si parte sabato 18 luglio con “Discovery Rivoli Bike Esperience”: un circuito ciclistico, con bici a pedalata assistita, di due ore e mezza lungo la collina morenica. Saranno 4 le fasce orarie disponibili e la prenotazione è obbligatoria. Il costo è di 35 euro comprensivo di noleggi di Ebike, per ... Leggi su nuovasocieta

