Negoziante gli dà un biglietto della lotteria “sbagliato”: lui lo tiene e diventa milionario (Di venerdì 17 luglio 2020) Una scelta di quelle che ti cambiano la vita. Sliding doors. Questo è quello che è capitato a un 57enne del Michigan che è andato a compare un biglietto della lotteria, ne ha scelto uno da 10 dollari e se n’è ritrovato in mano un altro, da 20. Il Negoziante ha pescato il biglietto sbagliato e ha insistito per dare all’uomo quello che in effetti voleva comprare. Ma in quella stazione di servizio nella periferia di Detroit, il 57enne ha preso una decisione fatidica quasi senza pensarci: si è tenuto il biglietto da 20 dollari invece che quello da 10, che voleva acquistare. “L’addetto mi ha consegnato il biglietto da 20 dollari per errore. Si è offerto di cambiarlo ma qualcosa mi ha detto di tenerlo”. E ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Negoziante gli dà un biglietto della lotteria “sbagliato”: lui lo tiene e diventa milionario - clikservernet : Negoziante gli dà un biglietto della lotteria “sbagliato”: lui lo tiene e diventa milionario - Noovyis : (Negoziante gli dà un biglietto della lotteria “sbagliato”: lui lo tiene e diventa milionario) Playhitmusic - - ZoomarkInt : I proprietari di pesci e tartarughe preferiscono gli alimenti confezionati (62%) e spesso basano i propri acquisti… - _Diaspro_ : @ShooterHatesYou Ma la carta (non contactless) passa dalle tue mani a quelle del negoziante (o direttamente nel pos… -

Ultime Notizie dalla rete : Negoziante gli Negoziante gli vende il biglietto sbagliato, lui lo tiene e vince 2 milioni alla lotteria Fanpage.it Aggressione a sfondo razziale al Capo, tre arresti

auto e negozi danneggiati dal nubifragio: parte la battaglia per il risarcimento 08:39Nubifragio Palermo, acceso confronto in diretta TV tra il Sindaco Orlando e il leghista Candiani | VIDEO ?? ...

Artigianato, fiori ed eventi: “Così rilanciamo il mercato di San Lorenzo”

Gli ambulanti del mercato di San Lorenzo non si arrendono e, nonostante le vendite azzerate dal coronavirus e dalla conseguente assenza di turisti, si rimboccano le maniche e rilanciano. “Dobbiamo cam ...

auto e negozi danneggiati dal nubifragio: parte la battaglia per il risarcimento 08:39Nubifragio Palermo, acceso confronto in diretta TV tra il Sindaco Orlando e il leghista Candiani | VIDEO ?? ...Gli ambulanti del mercato di San Lorenzo non si arrendono e, nonostante le vendite azzerate dal coronavirus e dalla conseguente assenza di turisti, si rimboccano le maniche e rilanciano. “Dobbiamo cam ...