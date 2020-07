Nba a Disney World, squadra per squadra chi c'è e chi no (Di venerdì 17 luglio 2020) Eric Bledsoe è l'ultimo della lista. 'Ho il coronavirus' ha rivelato a un giornalista di Tnt, una delle tv padrone di casa a Disney World. Mistero, perché nessuno sapeva che non ci fosse. Non si ... Leggi su gazzetta

SkySportNBA : NBA, i 50 migliori giocatori nella bolla di Disney World secondo ESPN. CLASSIFICA #SkyNBA #NBA - Davide_piase : #NBA #DisneyWorld Avanti con le #preview su @Gazzetta_it! Oggi vi parlo degli @utahjazz e di come li vedo per la r… - Gazzetta_NBA : Bledsoe e Westbrook col coronavirus e... tutti quelli che ancora non sono nella bolla di #DisneyWorld - basketissimo : Notizie e curiosità dal Walt Disney Resort di Orlando, in attesa che ricominci la stagione NBA, più notizie sui nuo… - Gazzetta_NBA : #Mitchell e #Gobert: nemici o amici? Perché #Utah dipende dal loro rapporto... -