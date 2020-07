Naya Rivera, straziante ricordo di Heather Morris: “Ti parlo ogni giorno, sei ancora qui con me” (Di venerdì 17 luglio 2020) A pochi giorni dalla notizia che ha sconvolto i fan di Glee, in seguito al ritrovamento del corpo di Naya Rivera, attrice 33enne morta annegata nel lago Piru dopo aver messo in salvo il figlio di 4 anni, arriva il toccante messaggio di Heather Morris. Morris e Rivera in Glee furono una coppia, rispettivamente nei... L'articolo Naya Rivera, straziante ricordo di Heather Morris: “Ti parlo ogni giorno, sei ancora qui con me” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

LucasRanngel : Que triste esse caso da Naya Rivera :( - team_world : Doveva essere una tranquilla gita in barca tra mamma e figlio. Invece si è trasformata in una tragedia. Naya Rivera… - MediasetTgcom24 : Usa, ritrovato il cadavere nel lago dell'attrice Naya Rivera #NayaRivera - pirata_21 : Gli autori di 'Glee' hanno creato un fondo per il figlio di Naya Rivera. Certo che visto come è andata, io avrei ev… - ladramarmellate : RT @poeticmartina: alcuni del cast di Glee di fronte al lago dove è scomparsa Naya Rivera, questa intera notizia mi ha veramente distrutta… -