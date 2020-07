Nasconde in auto sfollagente e mazza da baseball: denunciato 53enne (Di venerdì 17 luglio 2020) Durante alcuni controlli effettuatati nel territorio di Frascati, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Lazio hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 53 anni, fermato dalla Polizia durante un posto di controllo. Gli agenti appena fermata l’autovettura, notavano nascosto sotto il sedile lato guida, un oggetto metallico, risultato essere uno sfollagente retrattile lungo 41 cm, mentre nel bagagliaio è stata rinvenuta una mazza da baseball. Successivamente, durante la perquisizione a casa dell’uomo, sono state rinvenute circa 100 cartucce calibro 9×21, risultate regolarmente denunciate, in quanto l’uomo in passato, era stato detentore di porto d’armi per uso sportivo. Alla fine degli accertamenti lo sfollagente e la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

