Nascar, follia in Usa: sugli spalti 67 mila spettatori senza distanziamento (Di venerdì 17 luglio 2020) Saranno in 67mila gli spettatori autorizzati a seguire domenica in Texas, a Fort Worth, per una gara automobilistica del circuito Nascar. Già mercoledì scorso le tribune erano aperte al pubblico in occasione di un’altra manifestazione a Bristol, in Tennessee, con 30mila biglietti venduti su circa 140mila posti. Nonostante la pandemia abbia colpito duro negli stati Uniti, con oltre 141 mila vittime, non c’è alcuna misura per prevenire il contagio. Una vera e propria follia made in Usa. Leggi su sportface

