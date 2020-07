Napoli-Udinese, turnover moderato. Lozano di nuovo titolare con Mertens e Insigne (Di venerdì 17 luglio 2020) Domenica, alle 19,30, il Napoli affronterà, al San Paolo, l’Udinese. Il Mattino scrive che Gattuso è orientato ad un turnover meno massiccio di quello visto in campo contro il Bologna, quando il tecnico ha cambiato ben otto calciatori rispetto alla partita precedente, con il Milan. “E Gattuso è pronto a rilanciare dall’inizio diversi titolari, Koulibaly al centro della difesa, Mario Rui laterale sinistro, Fabian Ruiz a centrocampo, Mertens e Insigne in attacco“. In difesa ci sarà un cambio obbligato, dovuto alla squalifica di Di Lorenzo. “al suo posto giocherà Hysaj, sempre più jolly del reparto arretrato del Napoli. Politano contro il Bologna ha giocato la sua migliore partita in maglia azzurra e dovrebbe essere ... Leggi su ilnapolista

Entrambe reduce da due pareggi nell'ultimo turno di campionato, Napoli e Udinese si affrontano per la 34ª giornata di Serie A. Azzurri con l'Europa League già in tasca e col match di Barcellona nel mi ...

Il Napoli vuole tornare al successo domenica, alle 19,30 al San Paolo, contro l'Udinese. Gattuso sostituisce in difesa lo squalificato Di Lorenzo con Hysaj e Gotti, dovendo rinunciare a Okaka fermato ...

