Napoli-Udinese: probabili formazioni e dove vederla (Di venerdì 17 luglio 2020) Napoli-Udinese 34.esima giornata Serie A tim 2019/2020 Sono quattro le partite in programma domenica alle 19:30; tra queste c’è anche Napoli-Udinese che si gioca tra gli spalti (vuoti) del San Paolo. Una partita sulla carta scontata, ma che in realtà non lo è. Infatti i padroni di casa non hanno particolari motivazioni in termini di classifica, mentre l’Udinese cerca punti per la matematica salvezza. Da quanto si è visto nella gara di Bologna, il Napoli ha leggermente tirato il freno a mano, ma per la sfida ai bianconeri mister Gattuso si affiderà nuovamente ai titolarissimi. Gli unici indisponibili saranno i lungodegenti Llorente e Younes. Nonostante il calendario proibitivo, l’Udinese è in un ... Leggi su sport.periodicodaily

MondoNapoli : Udinese, il vicepresidente: 'De Paul? ADL mi ha chiamato, a Napoli si esalterebbe l'argentino' -… - TUTTOJUVE_COM : Ag. Mandragora: 'Udinese e Juve non hanno ancora discusso il suo futuro. Contropartita per Milik? Maglia del Napoli… - napolista : Napoli, lavoro differenziato per Llorente e Younes Le ultime da Castel Volturno, in vista della sfida con l'Udinese… - Spazio_Napoli : - zazoomblog : Vice pres. Udinese: De Paul? Il Napoli ha corsia preferenziale. E tra i nostri migliori clienti - #pres. #Udinese:… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Udinese Napoli-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Napoli-Udinese: probabili formazioni e dove vederla

Sono quattro le partite in programma domenica alle 19:30; tra queste c’è anche Napoli-Udinese che si gioca tra gli spalti (vuoti) del San Paolo. Una partita sulla carta scontata, ma che in realtà non ...

Napoli-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Entrambe reduce da due pareggi nell'ultimo turno di campionato, Napoli e Udinese si affrontano per la 34ª giornata di Serie A. Azzurri con l'Europa League già in tasca e col match di Barcellona nel mi ...

Sono quattro le partite in programma domenica alle 19:30; tra queste c’è anche Napoli-Udinese che si gioca tra gli spalti (vuoti) del San Paolo. Una partita sulla carta scontata, ma che in realtà non ...Entrambe reduce da due pareggi nell'ultimo turno di campionato, Napoli e Udinese si affrontano per la 34ª giornata di Serie A. Azzurri con l'Europa League già in tasca e col match di Barcellona nel mi ...