Napoli, sfonda la ringhiera e precipita con l’auto a Posillipo: trasportato d’urgenza in ospedale (Di venerdì 17 luglio 2020) Grave incidente questa mattina a Posillipo. Come riporta il mattino un’auto è precipitata dopo aver sbattuto contro la ringhiera a bordo strada su via Posillipo. Il veicolo ha rotto la recinzione in ferro all’altezza del civico 64 nella curva dove pochi anni fa, nel 2011, persero la vita tre giovani che precipitano nello stesso modo. Incidente via … L'articolo Napoli, sfonda la ringhiera e precipita con l’auto a Posillipo: trasportato d’urgenza in ospedale Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

rep_napoli : Napoli, via Petrarca: sfonda in auto la ringhiera e precipita, è vivo [di TIZIANA COZZI] - Hungry_Slut3 : RT @AntonioBakeoff: A Napoli da oggi fino lunedì ???? Cagne napoletane lo Sfonda Tour ??vi aspetta contattatemi?????? - filvedi : RT @AntonioBakeoff: A Napoli da oggi fino lunedì ???? Cagne napoletane lo Sfonda Tour ??vi aspetta contattatemi?????? - AntonioBakeoff : A Napoli da oggi fino lunedì ???? Cagne napoletane lo Sfonda Tour ??vi aspetta contattatemi?????? - Napoliflash24 : Il Napoli domina ma non sfonda (2-2). Le pagelle degli azzurri - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sfonda Napoli, sequestrati al Rione Traiano 5 chili di marijuana e due pistole Il Mattino Napoli, via Petrarca: sfonda in auto la ringhiera e precipita, è vivo

Drammatico incidente poco fa in via Petrarca a Posillipo, lo straordinario punto panoramico su cui si fermano decine di turisti per scattare foto del golfo di Napoli. Una Golf Bianca ha sfondato la ri ...

Incidente stradale a Posillipo, auto sfonda il parapetto e precipita nel vuoto

Una automobile ha sfondato la ringhiera di via Petrarca ed è precipitata in un parco residenziale al di sotto del livello stradale. Il grave incidente è avvenuto nel quartiere Posillipo, a Napoli, poc ...

Drammatico incidente poco fa in via Petrarca a Posillipo, lo straordinario punto panoramico su cui si fermano decine di turisti per scattare foto del golfo di Napoli. Una Golf Bianca ha sfondato la ri ...Una automobile ha sfondato la ringhiera di via Petrarca ed è precipitata in un parco residenziale al di sotto del livello stradale. Il grave incidente è avvenuto nel quartiere Posillipo, a Napoli, poc ...