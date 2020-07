Napoli, parla Orestis Karnezis: “Alex Meret vuole sempre la precisione, è figlio della scuola italiana” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il terzo portiere del Napoli, Orestis Karnezis, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Stiamo facendo molto bene, siamo tra le poche squadre che dopo la quarantena hanno fatto punti importanti. E’ un calcio diverso. Stare due mesi totalmente fermo, ripartire subito, viaggi, spostamenti, è una cosa mai vista. Stiamo cercando di essere tutti a disposizione e chiudere questa stagione nei migliori dei modi. L’Udinese? Ho lasciato un pezzo del mio cuore lì. Adesso sto giocando per il Napoli e vogliamo vincere questa partita domenica”. Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Udinese. Sarà possibile cliccare sull’operatore o ... Leggi su calciomercato.napoli

Mqryo : RT @GA7_Official: TRATTATIVE OSIMHEN-PÉPÉ Somiglianze: • Stesso club (Lille) Differenze: • Giocatore a Napoli per 3 giorni con la fid… - giuseppas : Ischia Global, parla Radford: “Troisi non mi lascia mai, ora racconto la storia di Vivien Leigh” - leone1995201925 : RT @GA7_Official: TRATTATIVE OSIMHEN-PÉPÉ Somiglianze: • Stesso club (Lille) Differenze: • Giocatore a Napoli per 3 giorni con la fid… - double1926 : RT @GA7_Official: TRATTATIVE OSIMHEN-PÉPÉ Somiglianze: • Stesso club (Lille) Differenze: • Giocatore a Napoli per 3 giorni con la fid… - Salvato95551627 : RT @GA7_Official: TRATTATIVE OSIMHEN-PÉPÉ Somiglianze: • Stesso club (Lille) Differenze: • Giocatore a Napoli per 3 giorni con la fid… -