Napoli, niente riposo questa settimana. Si va verso il ritiro prima dell'Udinese

Il risultato della partita contro il Bologna, finita in pareggio, contava fino ad un certo punto, ma a Gattuso non è piaciuto l'atteggiamento della squadra, e ieri lo ha ribadito ai suoi a Castel Volturno. Repubblica Napoli scrive che l'allenatore ha ribadito che "non saranno tollerate altre mancanze e la reazione dovrà esserci già domenica pomeriggio (ore 19.30) al San Paolo, nella gara con l'Udinese. niente riposo, questa settimana. E probabile ritiro prima della gara". Non solo Gattuso pensa già in ottica Champions. Tra 22 giorni il Napoli incontrerà il Barcellona e non sono ammessi cali di tensione o mentalità. Per questo le prossime partite saranno un test proprio in ...

Due giorni fa in un mercatino di San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli, un ragazzo e una ragazza si mettono a litigare davanti a tutti. Una questione di gelosia, pare: lei ha comprato in un ...

Messi frusta il Barça: "Noi deboli. Se giochiamo così, perdiamo anche col Napoli"

“Non volevamo chiudere così, ma la partita di stasera rispecchia il nostro cammino durante tutto l’anno: una squadra irregolare, molto debole che viene battuta per voglia e intensità, alla quale è mol ...

