Napoli, Mertens: “Sarri? Un giorno mi ha cambiato la vita” (Di venerdì 17 luglio 2020) A poche settimane dalla gara di ritorno col Barcellona, la UEFA ha intervistato Dries Mertens, autore di uno splendido gol nella sfida d’andata. Il belga ha esordito parlando del passaggio culturale effettuato nel 2013 tra Olanda e Italia: “Se è stato un shock? Lo è stato eccome. È stato un gran passo venire qui, in una squadra che gioca la Champions League. Bisogna sentirsi a casa, adattarsi, imparare la lingua, guardare come vive la gente e l’ho fatto. Questo mi ha reso tutto più semplice”. Di seguito le dichiarazioni complete dell’attaccante: SUL RAPPORTO COI TIFOSI – “La gente qui vive di calcio. Non parlo solo dei giovani o degli adulti sulla quarantina, ma anche le nonne e i bambini, è pazzesco. Penso che sia qualcosa di speciale dell’Italia: ti alzi, prendi il caffè la ... Leggi su sportface

