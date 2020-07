Napoli, Mertens: «Sarri? Mi ha cambiato la vita. Gattuso è perfetto per il Napoli» (Di venerdì 17 luglio 2020) L’attaccante del Napoli, Dries Mertens, ha parlato della propria esperienza in azzurro in un’intervista all’Uefa Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha parlato della propria esperienza in azzurro in una lunga intervista rilasciata all’Uefa affrontando diversi temi. Ecco le dichiarazioni del giocatore belga: Sarri – «Al primo anno di Sarri ho giocato soltanto sei partite dall’inizio, ero arrabbiato. Mi diceva sempre ‘Sei importante per me e la squadra, non preoccuparti perché la tua occasione arriverà’. Così un giorno mi ha schierato come attaccante centrale e sono stato felice perché mi ha cambiato la vita. Mi ha messo da ... Leggi su calcionews24

Salvato95551627 : RT @claudioruss: #Mertens alla Uefa: “Gattuso un buon allenatore, penso sia perfetto per il #Napoli. Sa cosa vuol dire vincere, era qualcos… - LelloPinto : #Osimhen dovrebbe baciare la terra dove pochi giorni fa ha messo piede. Mertens poteva andare al Barca, ma ha prefe… - news24_napoli : Fava Passaro a CN24: "Petagna? Bravo ma secondo me non è da… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Napoli, #Mertens: '#Sarri mi ha cambiato la vita, #Gattuso perfetto per noi. #Barcellona? Pronti all'impresa' - juve_magazine : RT @calciomercato_m: SUPER DRIES - Mertens: 'A Napoli le persone respirano calcio, Sarri un giorno mi ha schierato come attaccante centrale… -