Napoli, Mertens: “La mia vita cambiata grazie a Sarri. Gattuso? Perfetto per questo club, contro il Barcellona…” (Di venerdì 17 luglio 2020) Dries Mertens si racconta.Un cambio di ruolo, può cambiare anche la vita. Lo sa bene Dries Mertens che, grazie a Maurizio Sarri, ha cominciato una nuova vita da centravanti. Un'intuizione, quella dell'attuale tecnico della Juventus, che il belga ha voluto ricordare durante un'intervista concessa ai microfoni della "Uefa"."Al primo anno di Sarri ho giocato solo 6 partite dall’inizio ed ero arrabbiato. Mi diceva sempre ‘Sei così importante per me e per la squadra, non preoccuparti che arriverà la tua occasione’. Così un giorno mi ha schierato come attaccante centrale e sono stato felice perché mi ha cambiato la vita. Mi ha schierato centravanti e mi ha detto ‘Sono sicuro che lo farai bene".Durante ... Leggi su mediagol

