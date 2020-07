Napoli, lungomare Caracciolo chiuso: al via i lavori di riasfaltatura (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dalla mezzanotte di lunedì 20 luglio fino alla mezzanotte di domenica 26 luglio, verrà chiuso il tratto del lungomare Caracciolo compreso tra via Sannazaro e piazza della Repubblica, per dei lavori di riasfaltatura. Sarà dunque istituito un dispositivo di traffico e imposto il divieto di sosta permanente con rimozione coatta. La causa è l’esecuzione dei lavori per il riassetto della rete 220 kV da parte della società TERNA RETE ITALIA Spa. Per permettere lo svolgimento delle varie fasi lavorative, dalla fresatura, alla posa dello strato di usura, alla riasfaltatura, il traffico sarà interdetto per 7 giorni. L'articolo Napoli, ... Leggi su anteprima24

Napoli, lungomare Caracciolo chiuso: al via i lavori di riasfaltatura

(di Arturo Minervini) - Altrove. È un posto dove ritrovarsi, scappare via con la fantasia, affidare i dolci pensieri in una giornata di noia. Altrove è il posto in cui, secondo una parte dei tifosi de ...

Pedaso: Concerto Lungomare Cantautori 2020 con il miglior tributo a Pino Daniele - gli Area Medina

1' di lettura 17/07/2020 - Arriva il Tour 2020 “Tra musica e magia” della nota band napoletana. Venerdì 17 alle 21.30 torna il consueto appuntamento del Lungomare di Cantautori nell'incantevole Pedaso ...

