Napoli | le verità di Mertens | “la gente mi ha fatto diventare napoletano Sarri? Mi ha cambiato la vita”

E' diventato il miglior marcatore della storia del Napoli, entrando di diritto nel cuore di tutti i tifosi azzurri. Dries Mertens si è legato alla città e al club di De Laurentiis per la vita, scegliendo di proseguire la sua carriera in quella che ormai è casa sua. Intervistato al sito dell'Uefa, l'attaccante belga ha rivelato: "per me Napoli è stato un grande passo. Per vivere in una città così e fare bene in una squadra così devi adattarti in ogni cosa, sentirti a casa e imparare la lingua. Non è stato semplice mantenere la linea in questi anni, cerco semplicemente di godermi quello che ho, perché è importante. La gente mi ha fatto diventare napoletano."

