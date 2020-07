Napoli, lavoro differenziato per Llorente e Younes (Di venerdì 17 luglio 2020) Seduta mattutina in programma oggi per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri stanno preparando la sfida con l’Udinese di domenica al San Paolo per la 34esima giornata di Serie A. Di seguito, il report dell’allenamento pubblicato dal club sul proprio sito ufficiale. La squadra si è allenata sui campi 2 e 3. Prima fase dedicata al riscaldamento su circuito. Successivamente esercitazioni di passaggio e lavoro tecnico tattico con la rosa divisa in gruppi. In chiusura partitina a campo ridotto. lavoro differenziato per Llorente e Younes. L'articolo Napoli, lavoro differenziato per Llorente e Younes ilNapolista. Leggi su ilnapolista

ItalyatNATO : RT @lucafrusone: Buon lavoro all'ammiraglio Robert #Burke che oggi ha assunto il comando dello @JFC_Naples. Un ringraziamento all’ammiragli… - fsda80 : RT @lucafrusone: Buon lavoro all'ammiraglio Robert #Burke che oggi ha assunto il comando dello @JFC_Naples. Un ringraziamento all’ammiragli… - napolista : Napoli, lavoro differenziato per Llorente e Younes Le ultime da Castel Volturno, in vista della sfida con l'Udinese… - bjt2marco : @marcoazzi66 @TolliVincenzo Si stanno già portando avanti nel lavoro nel caso il napoli passasse e la juve no. Parl… - raffynap97 : @domenic84448442 Si ma quello che dico io é se vedi che il Napoli ti vuole dare 3,5ml + bonus ...e tu provi a rilan… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli lavoro Volotea: offerte di lavoro a Napoli PMI.it Milan, Pioli allontana le indiscrezioni: “Il mio futuro? È più importante il presente”

"Il nostro obiettivo è fare più punti possibile e raggiungere direttamente il girone di Europa League – ha aggiunto Pioli – All'inizio della mia gestione abbiamo faticato un po', ma abbiamo lavorato ...

Maradona contro Paolo Sorrentino: "Uso improprio dell'immagine nel nuovo film"

Diego Armando Maradona contro Paolo Sorrentino. Il popolare calciatore argentino sarebbe intenzionato a fare causa al regista Premio Oscar per aver usato, senza autorizzazione, una sua frase come tito ...

"Il nostro obiettivo è fare più punti possibile e raggiungere direttamente il girone di Europa League – ha aggiunto Pioli – All'inizio della mia gestione abbiamo faticato un po', ma abbiamo lavorato ...Diego Armando Maradona contro Paolo Sorrentino. Il popolare calciatore argentino sarebbe intenzionato a fare causa al regista Premio Oscar per aver usato, senza autorizzazione, una sua frase come tito ...