Napoli, Dries Mertens elogia Gennaro Gattuso: “Sa cosa vuol dire vincere, era qualcosa che mancava alla squadra” (Di venerdì 17 luglio 2020) Dries Mertens ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della UEFA, parlando di Napoli. “Qui le persone respirano il calcio. (…) Penso che questo sia qualcosa di speciale in Italia: svegliarsi, prendere il caffè al mattino e parlare solo di calcio. Mi chiamano “Ciro”, è un nome tipico d Napoli, e penso che sia accaduto perché ho iniziato a vivere come loro. Vado in città tante volte, adoro il cibo, adoro il mare, adoro tutte le isole qui. Al primo anno di Sarri ho giocato solo 6 partite dall’inizio ed ero arrabbiato. Mi diceva sempre ‘Sei così importante per me e per la squadra, non preoccuparti che arriverà la tua occasione’. Così un giorno mi ha schierato centravanti e mi ha detto ‘Sono sicuro che ... Leggi su calciomercato.napoli

