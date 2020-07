Napoli, blitz della Guardia di Finanza: sequestrate oltre 100mila mascherine senza autorizzazioni (Di venerdì 17 luglio 2020) oltre 100mila mascherine importate dalla Cina, prive di certificazioni di conformità sanitarie, destinate alla vendita. E’ quando ha scoperto il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli nel corso dei controlli. Napoli, sequestrate 100mila mascherine senza autorizzazioni In due distinti interventi, tra Napoli, zona industriale e i quartieri Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio, … L'articolo Napoli, blitz della Guardia di Finanza: sequestrate oltre 100mila ... Leggi su teleclubitalia

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, nuovo blitz per #Osimhen - anteprima24 : ** Blitz antidroga a #Fuorigrotta, coppia finisce in #Carcere: nel palazzo 85mila euro - I NOMI **… - sportli26181512 : #Interviste Lille, il dg Ingla conferma: “Osimhen andrà al Napoli, siamo ai dettagli finali”: Lille, il dg Ingla co… - Notiziedi_it : Napoli, blitz della Asl al circolo Posillipo: chiusi ristorante e il bar insieme alla piscina - stampamezzogior : Polizia Municipale in azione a Napoli -