Napoli, auto precipita nel vuoto a Posillipo: giovane miracolato (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Attimi di terrore a Posillipo dove un’auto è precipitata da via Petrarca. Alla guida un giovane di 30 anni che dopo aver divelto il parapetto con la sua vettura, è precipitato. Gli agenti della Polizia di Stato che, fortunatamente, erano nelle vicinanze sono intervenuti immediatamente assieme alla sezione infortunistica della polizia municipale. Il ragazzo pare essere stato estratto dall’auto ancora cosciente e trasferito all’Ospedale Cardarelli dove è ricoverato. Intanto i vigili del fuoco stanno provvedendo a mettere in sicurezza i resti della ringhiera pericolante e gli agenti hanno iniziato le indagini per comprendere le dinamiche dell’incidente. L'articolo ... Leggi su anteprima24

