Napoletano morto in Colombia, de Magistris: Sentirò Di Maio. Ong siciliana alla Farnesina: Si indaghi (Di venerdì 17 luglio 2020) “In giornata chiamerò il ministro degli Esteri Di Maio a cui chiederò il massimo impegno del Governo italiano su questa vicenda affinché ci siano verità e giustizia e perché questa storia non passi sotto silenzio e non si chiuda il caso con un’apparente ricostruzione di comodo”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a margine del XVIII Congresso di Ali, parlando della vicenda del giovane Napoletano Carmine Mario Paciolla, morto in Colombia. Il sindaco ha riferito di avere avuto stamattina una conversazione telefonica con la mamma del ragazzo, la signora Anna, che incontrerà domani al Comune. ”alla signora Anna – ha aggiunto il sindaco – vanno la solidarietà, le condoglianze, la vicinanza ... Leggi su ildenaro

samuele26572 : RT @giudiiiiiiiii: L’altro ieri è morto un rappresentante onu italiano in colombia .. un ragazzo di poco più di trent’anni napoletano.. ma… - giudiiiiiiiii : L’altro ieri è morto un rappresentante onu italiano in colombia .. un ragazzo di poco più di trent’anni napoletano.… - AnnaMariaDeFalc : Ragazzo napoletano trovato morto in Colombia. Collaborava con l'Onu. Speriamo non sia un nuovo #Regeni, ma sono pes… - Yogaolic : RT @ildesk: ????Verità e giustizia per Mario, il giovane napoletano volontario dell'Onu morto in Colombia. Una morte inquietante. La famiglia… - mago_ricca : @EmilioPolverin4 @massimozampini Per lo stesso motivo allora, fossi napoletano, mi farei due domande sul perché mi… -