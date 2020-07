Naike Rivelli supera il limite: nuda in mezzo alla strada blocca una Jeep [FOTO] (Di venerdì 17 luglio 2020) Naike Rivelli torna a tuonare su Instagram: la nuova FOTO fa discutere Nonostante i suoi 45 anni Naike Rivelli presenta un corpo da fare invidia alle ragazzine. Da qualche tempo la primogenita di Ornella Muti piace provocare i suoi oltre 281 mila follower di Instagram condividendo dei contenuti al limite della censura. Il suo piatto forte è quello di mostrarsi totalmente svestita anche priva di biancheria intima. In pratica il suo Lato B e non solo ormai lo conoscono tutti. Anche se la modella spesso ripete le stesse FOTO, gran parte di coloro che la seguono apprezzano moltissimo le sue iniziative social complimentandosi con lei e lasciandole dei mi piace. Ma oltre alle lodi ci sono pure le critiche, spesso feroci e che le consigliano di rivolgersi ad uno ... Leggi su kontrokultura

