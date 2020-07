Municipio XIII, Pd: pessima gestione Cinque Stelle su mercato San Silverio (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma – “Operatori che si sono dovuti trasferire a spese loro in un’area parcheggio con servizi insufficienti. Tempi biblici e comunque incerti per la realizzazione del nuovo mercato, e nessun tipo di sostegno da parte dell’amministrazione comunale verso chi, peraltro, e’ stato travolto dalla crisi economica innescata dal Covid. Ecco come si presenta l’operazione di trasferimento temporaneo e ricostruzione del mercato di via San Silverio, in zona Gregorio VII, gestita dal 5 Stelle.” “La storia e’ questa: da anni si parla di bonifica e riqualificazione dello storico mercato, ormai non piu’ in condizioni igienico sanitarie ottimali. Ai tempi del sindaco Veltroni nasce il progetto di trasferire questi banchi in Largo Micara, a poche centinaia di ... Leggi su romadailynews

Panorao : Non bastavano le buche, pure l'asfalto effetto sabbie mobili... ma che importa, esultano per un ceppo rimosso e un… - federici_davide : Partito oggi intervento di manutenzione straordinaria di Via San Damaso zona Gregorio VII Municipio XIII, continua… - 6SorAlex9 : @virginiaraggi E ci sono anche i 'Marciapiedi Nuovi', quelli fatti bene con materiali scadenti. Ottimo lavoro. - stormi1904 : RT @romatoday: All’#Aurelio marciapiedi come sabbie mobili: il caldo squaglia l’asfalto - stormi1904 : RT @battaglia_persa: #LavoriFattiBene che a breve (cit.) @Paolo__Ferrara ci farà condividere in massa #ATestaAlta e #PanciaATerra All’Aurel… -

Ultime Notizie dalla rete : Municipio XIII Municipio XIII, Pd: pessima gestione Cinque Stelle su mercato San Silverio RomaDailyNews Municipio XII: FdI contro nuova viabilità in piazza Scotti

“Tra pochi giorni entrerà in sperimentazione, la nuova viabilità nel quadrante di Piazza Scotti voluta dal movimento cinque stelle, che ne modificherà i sensi di marcia creando non pochi disagi a re ...

Comunali 2021, il centrodestra "distratto" dalla corsa alla Regione. Ecco i nomi per i municipi

Il nome del candidato sindaco alle elezioni comunali del 2021 non c'è ancora. Un manager lontano dai partiti e rigorosamente romano sarebbe nei desiderata di Matteo Salvini, a quanto dichiara in pubbl ...

“Tra pochi giorni entrerà in sperimentazione, la nuova viabilità nel quadrante di Piazza Scotti voluta dal movimento cinque stelle, che ne modificherà i sensi di marcia creando non pochi disagi a re ...Il nome del candidato sindaco alle elezioni comunali del 2021 non c'è ancora. Un manager lontano dai partiti e rigorosamente romano sarebbe nei desiderata di Matteo Salvini, a quanto dichiara in pubbl ...