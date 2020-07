Multiservizi, Cisl: necessario piano assunzioni, salvaguardare dipendenti (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma – “Dopo tre mesi di confronto e 16 incontri con Ama e con l’amministrazione comunale, la vertenza sulla raccolta delle utenze non domestiche e’ ancora su un binario morto: adesso non e’ piu’ tollerabile attendere oltre, e’ necessaria e urgente un’assunzione di responsabilita’ sul futuro di 270 lavoratori, lavoratrici e famiglie. È arrivato il momento di ricevere risposte credibili e di parlare concretamente del futuro di tante, troppe persone che vivono un prolungato e immeritato momento di tensione, preoccupazione e talvolta disperazione”. È quanto si legge in una nota del Segretario Generale della Cisl di Roma Capitale e Rieti, Carlo Costantini, e del Segretario Generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, aggiungendo che “cio’ che serve e’ un ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Multiservizi Cisl Multiservizi, Cisl: necessario piano assunzioni, salvaguardare dipendenti RomaDailyNews Fermo: Sistema museo cambia contratto ai lavoratori e la filcams apre lo stato di agitazione a livello nazionale

Il tema della protesta è la migrazione contrattuale dal contratto Turismo a quello Multiservizi, ritenuto dall’azienda ... la Cooperativa e le Segreterie nazionali di categoria di Cgil Cisl e Uil, al ...

Rientra lo sciopero dei lavoratori Apuani del Cup. Ma l’incontro con Cns «non è andato bene»

Gli sportelli riaprono stamani, venerdì 17 luglio. Le incertezze per i 108 dipendenti restano. Martedì 21 nuovo faccia a faccia su contratti e salari Massa-Carrara. Lo sciopero è sospeso ma non revoca ...

Il tema della protesta è la migrazione contrattuale dal contratto Turismo a quello Multiservizi, ritenuto dall’azienda ... la Cooperativa e le Segreterie nazionali di categoria di Cgil Cisl e Uil, al ...Gli sportelli riaprono stamani, venerdì 17 luglio. Le incertezze per i 108 dipendenti restano. Martedì 21 nuovo faccia a faccia su contratti e salari Massa-Carrara. Lo sciopero è sospeso ma non revoca ...