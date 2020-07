MotoGp, Valentino Rossi sconsolato: “abbiamo molti problemi e non so come faremo a migliorare” (Di venerdì 17 luglio 2020) Non è cominciato bene il week-end di Jerez per Valentino Rossi, costretto ad inseguire sia nella prima che nella seconda sessione di libere. Il Dottore ha chiuso tredicesimo al mattino, arretrando addirittura al ventesimo posto al pomeriggio, accusando problemi di temperatura delle gomme. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesInterrogato sulla sua giornata, il pilota della Yamaha ha ammesso: “è stata una giornata difficile. Questa mattina già non era fantastica, ma questo pomeriggio è peggiorata. Sto lottando con l’aderenza dietro perché, purtroppo, abbiamo un problema di temperatura delle gomme, e con questo caldo stiamo soffrendo molto. Al mattino fa più fresco, quindi va un po’ meglio. Nel pomeriggio perdiamo molto, quindi non sono molto veloce. Dobbiamo lavorare e dobbiamo ... Leggi su sportfair

