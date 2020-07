MotoGP Gp Spagna, Vinales: “Lavorato bene, sono felice” (Di venerdì 17 luglio 2020) “Oggi è stata una buona giornata. Il feeling che ho sulla moto è incredibile. Stamattina è stato davvero bello, la moto funzionava alla grande. Poi di pomeriggio abbiamo lavorato bene, sono felice”. Così Maverick Vinales, secondo nella classifica combinata al termine del venerdì di prove libere del Gran Premio di Spagna a Jerez: “Di sicuro dovremo ancora migliorare, ma mi sento pronto. È molto importante qualificarsi domani per il Q2. I tempi delle qualifiche saranno veloci – aggiunge il pilota spagnolo al sito ufficiale della Yamaha – ma il nostro obiettivo principale rimane la gara. Oggi abbiamo trovato un buon ritmo sia nella sessione mattutina che al pomeriggio”. Leggi su sportface

