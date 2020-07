MotoGp – Clima teso in casa Ducati, Dovizioso zittisce Ciabatti: “mai avuti problemi di motivazioni” (Di venerdì 17 luglio 2020) E’ iniziato il primo week-end del Mondiale 2020 di MotoGp, ma l’attenzione in casa Ducati è proiettata anche sul rinnovo di Dovizioso, che stenta ad arrivare nonostante la lunga trattativa. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesPaolo Ciabatti ha parlato in giornata di problemi di motivazioni, parole che hanno mandato su tutte le furie il forlivese, che ha risposto per le rime dopo le libere: “non risponderò al discorso mercato, come ho già chiarito mercoledì. Ci potrebbero essere delle cose da dire, ma non è il momento e non aiuterebbe nessuno. Sono focalizzato sulle prestazioni, come è giusto che sia da pilota, perché questo è il mio lavoro. problemi di motivazioni non ne ho mai ... Leggi su sportfair

Alycienta_44 : Twitter mi ricorda che sono ben 10 anni da quando mi iscrissi per parlare di motogp e f1, una volta esistevano i fo… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Clima MotoGp – Clima teso in casa Ducati, Dovizioso zittisce Ciabatti: “mai avuti problemi di motiva ... SportFair MotoGP, Rossi: "Nuova M1 ma sempre i vecchi problemi con le gomme"

Valentino Rossi nei test di mercoledì sembrava avere iniziato col piede giusto il fine settimana di Jerez, con il 3° tempo nel turno del mattino che gli aveva garantito il 5° di giornata. Oggi, invece ...

Motomondiale al via, tutti in piedi!

Il principale pericolo di Marc Marquez è lui stesso. La moto è disciplina da acrobati, basta una banale scivolata per metterti a k.o. e farti saltare un GP e, quest’anno un simile inconveniente può co ...

Valentino Rossi nei test di mercoledì sembrava avere iniziato col piede giusto il fine settimana di Jerez, con il 3° tempo nel turno del mattino che gli aveva garantito il 5° di giornata. Oggi, invece ...Il principale pericolo di Marc Marquez è lui stesso. La moto è disciplina da acrobati, basta una banale scivolata per metterti a k.o. e farti saltare un GP e, quest’anno un simile inconveniente può co ...