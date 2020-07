Moto2 – Caduta pazzesca per Stefano Manzi a Jerez: si stacca la ruota davanti! [VIDEO] (Di venerdì 17 luglio 2020) Incredibile quanto accaduto nella mattinata di Moto2 sul circuito di Jerez. L’incidente di Stefano Manzi è diventato virale per le sue dinamiche davvero particolari. Durante le FP1, il pilota italiano è finito a terra fuori dalla pista, per dinamiche non ben specificate e non riprese in diretta. A generare lo stupore di tutti è stata la ruota anteriore letteralmente staccatasi dal resto della moto. Un episodio molto grave che avrebbe potuto mettere a repentaglio la salute del pilota e che, si spera, sia accaduto dopo la Caduta. Bizarre scenes here in #Moto2! 👀 Stefano Manzi’s front wheel is rolled away as it looks as though his MV Agusta is completely destroyed! ... Leggi su sportfair

Il Gran Premio del Qatar della classe di mezzo è stato dominato, per la maggior parte dei giri, da un Luca Marini in grande forma, che ritroviamo subito al top anche nella prima sessione di prove libe ...

Moto2, Jerez, Libere 1: si riparte da Marini, a terra Manzi

Luca Marini fa segnare il miglior crono nella prima sessione di prove libere a Jerez de la Frontera e precede Jorge Navarro. Terzo crono per Marco Bezzecchi. Stefano Manzi finisce a terra ad inizio tu ...

