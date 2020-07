Morti in bici sulla Barletta-Andria: l’autista del furgone non era ubriaco (Di venerdì 17 luglio 2020) Dopo la morte dei tre ragazzi in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 170 che collega Barletta ad Andria, sarà proclamato il lutto cittadino. Smentita l’ipotesi che l’autista del furgone fosse ubriaco alla guida. A proclamare il lutto è stato il sindaco Barlettano Cannito. Non si sa ancora il giorno visto che non è … L'articolo Morti in bici sulla Barletta-Andria: l’autista del furgone non era ubriaco proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

