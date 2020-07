Mopar - Sanificazione e bonus all'acquisto: le offerte del brand (Di venerdì 17 luglio 2020) Il marchio Mopar sostiene liniziativa Safe the Date in collaborazione con i brand automobilistici del gruppo FCA e la FCA Bank. Il programma, valido dal 20 al 25 luglio, consente al cliente di accedere a unofferta speciale per la Sanificazione della propria vettura e di beneficiare di un bonus esclusivo per lacquisto di una nuova auto del gruppo italoamericano.Doppia offerta. Nello specifico, il trattamento di igienizzazione dellabitacolo può essere eseguito dal marchio Mopar al prezzo di 19,90 euro (Iva e manodopera incluse), con la possibilità per il cliente di richiedere anche linstallazione di un nuovo filtro ad alte prestazioni appartenente alla gamma Prime. In merito al bonus, invece, il programma Safe the Date consente di scaricare dai siti ... Leggi su quattroruote

Ultime Notizie dalla rete : Mopar Sanificazione Mopar, offerte sulla sanificazione e bonus all'acquisto Quattroruote Jeep Compass, ora è più economica e più performante. Ecco cosa cambia

Il gruppo FCA non si è mai fermato, infatti, anche in pieno lockdown, il distaccamento Mopar, responsabile di accessori vari, si è impegnato per produzione e reperimento di materiali atti alla gestion ...

Mopar, un kit di igienizzazione per pulire abitacolo e climatizzatore

Non solo cerchi speciali, accessori e manutenzione. Il marchio Mopar del gruppo Fca si adegua ai tempi e offre fra i suoi servizi il kit igienizzazione Prime, ovvero un servizio di sanificazione speci ...

Il gruppo FCA non si è mai fermato, infatti, anche in pieno lockdown, il distaccamento Mopar, responsabile di accessori vari, si è impegnato per produzione e reperimento di materiali atti alla gestion ...Non solo cerchi speciali, accessori e manutenzione. Il marchio Mopar del gruppo Fca si adegua ai tempi e offre fra i suoi servizi il kit igienizzazione Prime, ovvero un servizio di sanificazione speci ...