Monza, il sogno di Galliani: “L’obiettivo è la promozione in Serie A. Ecco la nostra idea per il mercato” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il sogno di Adriano Galliani.Il Monza di Silvio Berlusconi ha dominato senza alcun problema il gruppo A della Serie C, stracciando tutta la competizione e conquistando la promozione in Serie B piazzandosi al primo posto in classifica con 86 punti, a 23 misure di distanza dalla Carrarese seconda.Adesso il club lombardo vorrà certamente provare a compiere un'altra impresa, ossia quella di fare bene anche nel campionato cadetto per ottenere una promozione in Serie A che avrebbe un'importanza storica: il Monza, nel corso della sua lunga storia iniziata nel 1912 e passata da tre rifondazioni, non è mai riuscito a giocare nella massima ... Leggi su mediagol

La Brianza si apre a una nuova era calcistica. Il tutto grazie alla proprietà di Silvio Berlusconi, il quale ha creduto in un progetto nuovo in cui metterà tutto l'entusiasmo che ha lasciato dopo l'ad ...

Formazione politica, a Monza la Scuola dell’Alisei consegna i diplomi

Per la Scuola di formazione politica organizzata dall’Associazione Alisei si chiude un anno particolare, ma, nonostante il Covid o, soprattutto, per questo, ricco di opportunità e spunti positivi. E g ...

