Monza, Galliani ribadisce il concetto: «Vogliamo subito la serie A»

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato a B Magazine degli obiettivi del club brianzolo

OBIETTIVI – «Il nostro obiettivo dichiarato è la promozione, poi nello sport gli obiettivi si possono raggiungere o meno. E' difficile dire che B sarà, dobbiamo ancora capire chi retrocedere dalla A e chi viene promosso dalla C».

MERCATO – «Abbiamo già preso Andrea Barberis dal Crotone, l'idea è di mettere a segno altri quattro-cinque colpi e costruire una formazione competitiva».

